Rio de Janeiro

Dados divulgados pela UFRJ da segunda semana de janeiro indicam a necessidade de lockdown no Rio

Levantamento coloca praticamente todas as regiões do estado em patamar mais grave de transmissão. Apesar do número, instituição ainda não recomendou ao governo e prefeituras a medida restritiva

Publicado 24/01/2022 14:42 | Atualizado há 3 horas