Botequim foi aberto no ano passado, na SaúdeDivulgação

Publicado 24/01/2022 17:31

Rio- O botequim Bafo da Prainha foi eleito um dos dez melhores bares do mundo pela “Time Out”, de Londres. A revista é especializada em listar os melhores locais para se visitar mundo afora. O point carioca fica no Largo de São Francisco da Prainha, na Saúde.



O Bafo da Prainha ficou em 9º lugar em um ranking de 16 bares que foram abertos em 2021. Em suas redes sociais, o proprietário comemorou o sucesso. “Nunca sequer pensei que algo desse tipo pudesse acontecer na minha vida. O reconhecimento internacional de um botequim carioca é coisa nossa. Viva o churrasquinho no tambor de de latão que existe em cada esquina dessa cidade! Viva a macarronese! Viva o isopor de cerveja, o banho de borracha e o guarda-sol! Viva o trabalhador! O Brasil miudinho insiste”, escreveu Raphael Vidal.

No perfil do Bafo da Prainha a novidade foi anunciada com muito bom humor. "Fala pra tua tia do zap que ao invés de ficar compartilhando umas info chumbrega de mentira, espalha essa boa notícia: A gringa Time Out London listou o Bafo da Prainha como um dos melhores bares do mundo abertos em 2021. Na humildade e com todo respeito estamos em 9º no ranking de 16. Brotou umas lágrimas de emoção aqui", diz a publicação.



O ranking dos melhores bares do mundo tem no pódio o londrino Aspen & Mersault, no topo, seguido do Sidney’s Five, de Nova York, e do Offsuit, de Boston.