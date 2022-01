Bilu foi preso por tráfico de drogas, lesão corporal e corrupção ativa - Divulgação

Bilu foi preso por tráfico de drogas, lesão corporal e corrupção ativaDivulgação

Publicado 24/01/2022 18:33

Rio - Policiais do 28º BPM (Volta Redonda), com auxílio de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam Luiz Carlos Alves Pereira, o Bilu, de 38 anos, no último sábado (22). Após receberam a informação de sua localização, os policiais militares foram até Rua da Lagoa, no bairro Getúlio Vargas, em Volta Redonda, situado no Sul Fluminense. Ao chegar no local, eles prenderam o criminoso, que não ofereceu resistência. Bilu era um dos gerentes do tráfico de drogas da localidade.Cumprindo pena no Instituto Penal Vicente Piragibe, ele foi beneficiado com indulto de Natal, em dezembro de 2021, para passar o período com a família. O prazo para que os internos em regime semiaberto voltassem à cadeia terminou às 22h do dia 30 de dezembro. Depois dessa data, os que não voltaram foram considerados foragidos da Justiça.Com passagens entre os anos de 2011 a 2019, constam em sua ficha criminal anotações pelos crimes de tráfico de drogas envolvendo ou visando menores de idade, lesão corporal e corrupção ativa.A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis. O preso foi levado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.(21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177"Disque Denúncia RJ"(em Denuncie) - procurados.org.br/contato