TikToker Vicson Ribeiro Paulo, de 19 anos, vai responder por apologia ao crime - Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/01/2022 19:03

Rio - O TikToker Vicson Ribeiro Paulo, de 19 anos, e outros três adolescentes de 17, 15 e 14 anos, responsáveis pela gravação de um suposto furto de celular na praia de Copacabana, no domingo (23), vão responder pela prática de incitação ao crime. Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) identificaram e ouviram, nesta segunda-feira, todos os envolvidos no vídeo, que viralizou nas redes sociais.



As investigações tiveram início logo após a divulgação das imagens. No vídeo, o autor da gravação está afastado da cena do roubo, e filma de longe dois homens sentados na mureta, mexendo no celular. Ele comenta: "Bebel vai levar, olha só o crime que vai a acontecer agora". Nesse momento, o autor do roubo corre em direção às supostas vítimas, puxa o celular da mão de uma delas e corre em direção à areia.

O colega, então, comemora a ação falsa: "Levou já! Esquece, não tem como mais achar. É o Complexo! Tropa do 155", diz o comparsa, em referência ao artigo do Código Penal que versa sobre roubo e furto.

Momento em que cena do suposto roubo acontece na Praia de Copacabana REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Foram realizadas diligências a fim de checar os fatos, identificar os envolvidos e a apurar as circunstâncias da prática criminosa. Nas primeiras horas desta segunda-feira, os agentes da DPCA localizaram os quatro, que foram conduzidos à delegacia. Eles prestaram depoimento na companhia dos respectivos responsáveis legais.



De acordo com os policiais, foi apreendido o aparelho de telefone utilizado para a gravação. Nele, foi possível constatar diversas tentativas de produzir o vídeo, comprovando, então, que se tratava de uma simulação para publicação em rede social.