Estado do Rio já realizou mais de 40,2 mil testes de covid-19 neste ano - Leopoldo Silva/Agência Senado

Estado do Rio já realizou mais de 40,2 mil testes de covid-19 neste anoLeopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 24/01/2022 18:52

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde já realizou 42.351 exames nos 13 centros de testagem da rede estadual neste ano. Nesta segunda-feira (17), a oferta de testes para covid-19 foi ampliada com mais três unidades: PAM Coelho Neto, com 300 testes diários; PAM Cavalcante, com 200; e Policlínica Piquet Carneiro, também com 200. Desta forma, o Governo do Estado passou a oferecer 6.500 testes por dia. O atendimento nesses locais é realizado exclusivamente por agendamento online no link ( clique aqui ). Caso a pessoa não possa comparecer, o sistema oferece a opção de desmarcar o teste, reduzindo, dessa forma, o número de faltosos.

A testagem nos polos, com testes rápidos de antígeno, é direcionada a pessoas com sintomas leves e que tiveram contato próximo com pessoas que testaram positivo entre quatro a cinco dias. Pacientes com sintomas moderados a graves, como dificuldades respiratórias, devem procurar diretamente uma UPA ou emergência hospitalar, onde realizarão o teste e passarão por atendimento médico para avaliação do quadro de saúde. As 28 UPAs do estado também estão realizando atendimento e testes para casos moderados e graves da doença.

Veja as unidades já inauguradas

. Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz), em Nova Iguaçu – que funciona das 8h às 18h;

. Iaserj do Maracanã – 8h às 17h

. Estádio de Atletismo Célio de Barros, também no Maracanã – 8h às 17h;

. Unidades de Pronto Atendimento de Bangu, Campo Grande II e Jacarepaguá, na Zona Oeste – 8h às 18h;

. Unidades de Pronto Atendimento da Tijuca, Penha e Marechal Hermes, na Zona Norte – 8h às 18h;

. Unidades de Pronto Atendimento do Colubandê, em São Gonçalo – 8h às 18h.