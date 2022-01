Uerj - Alexandre Brum / Agência O Dia

UerjAlexandre Brum / Agência O Dia

Publicado 24/01/2022 19:28 | Atualizado 24/01/2022 19:34

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) decidiu, nesta segunda-feira (24), manter a suspensão das atividades presenciais até o dia 15 de fevereiro. De acordo com a instituição, a medida foi tomada por conta do aumento de casos provocados pela chegada da variante Ômicron, da covid-19, desde o fim de 2021.

A orientação foi feita com base em nota técnica da pró-reitoria de Saúde da universidade. Todas as atividades não essenciais estão incluídas na lista de atividades adiadas. As aulas devem ser feitas em modelo remoto até que as atividades presenciais retomem.

"A intenção é proteger a comunidade acadêmica dos riscos existentes, por conta do pico da doença que deve ocorrer na primeira quinzena de fevereiro, tendo em vista nossa responsabilidade com a vida daqueles que trabalham e estudam na Uerj", afirma o reitor Ricardo Lodi.



O calendário acadêmico aprovado deverá ser desenvolvido de forma remota, com exceção apenas para as disciplinas oferecidas pelas unidades do Centro Biomédico.

No dia 27 de agosto do ano passado, a Uerj havia definido um calendário para retomada das atividades presenciais em 2022. Com a volta às aulas para o dia 2 de fevereiro, uma quarta-feira, e o término do semestre para o dia 24 de maio.