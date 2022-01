Movimentação na Praia do Arpoador, Zona Sul, neste sábado (22) - Luciola Villela/Agencia O Dia

Movimentação na Praia do Arpoador, Zona Sul, neste sábado (22)Luciola Villela/Agencia O Dia

Publicado 24/01/2022 20:12

Rio - A Polícia Militar fez 1.500 abordagens e 25 prisões na orla da Zona Sul, no feriadão de São Sebastião, entre quinta-feira (20) e este domingo (23). As informações foram divulgadas, nesta segunda-feira, e fazem parte de um levantamento feito por três batalhões que atuam na região.

Os policias do 2º BPM (Botafogo), do 19º BPM (Copacabana) e do 23º BPM (Leblon) fizeram a repressão a atividades ilícitas, como roubos e furtos, além de contribuírem para a condução de pessoas em situação de vulnerabilidade para assistência social.

As abordagens e prisões fazem parte da Operação Verão planejada pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) a partir de setembro do ano passado. A ação visa reforçar a segurança de toda a faixa litorânea do estado.









Durante o feriadão de São Sebastião, entre 20 e 23 deste mês de janeiro, os policiais militares realizaram 1.500 abordagens e efetuaram 25 prisões na orla da Zona Sul. As informações fazem parte de um levantamento feito por três unidades operacionais que atuam na região: 2º BPM (Botafogo), 19º BPM (Copacabana) e 23º BPM (Leblon).



Além da repressão a atividades ilícitas, como roubos e furtos, os policiais militares também atuaram em apoio a órgãos municipais, realizando 80 conduções de pessoas em situação de vulnerabilidade para assistência social.



As ações na orla da Secretaria de Estado de Polícia Militar estão no escopo Operação Verão, planejada a partir de setembro do ano passado para reforçar a segurança de toda a faixa litorânea do estado.