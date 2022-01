Bombeiros foram acionados para irem até o local por volta das 20h - Redes Sociais

Publicado 24/01/2022 21:45

Rio - Um incêndio atingiu, na noite desta segunda-feira (24), um mercado localizado na Rua Machado de Assis, no bairro do Flamengo, na Zona Sul da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da região foi acionada por volta das 20h para controlar o fogo. Ainda segundo a corporação, não houve feridos.

Informações preliminares dão conta de que uma funcionária do estabelecimento precisou ser atendida no local e passa bem. Até o momento não há informações do que teria causado o incêndio.

Uma faixa da pista próxima à Rua do Catete foi parcialmente interditada às 20h22 para o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas foi liberada às 20h35.