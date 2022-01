-

Publicado 25/01/2022 06:25 | Atualizado 25/01/2022 07:11

Rio - O Comitê Especial de Enfrentamento à Covid (CEEC), grupo de 15 especialistas ouvidos pela prefeitura, endossou a decisão de adiar os desfiles das escolas de samba para o feriado de Tiradentes, em abril. A decisão foi tomada na última sexta-feira (21) e reforçada na segunda (24), durante reunião do prefeito Eduardo Paes com a Liesa . O Comitê, no entanto, não sugeriu restringir nenhum outro tipo de evento.

Na ata, publicada na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial, mostra que sobre o Carnaval, sexto tema discutido, o Comitê vê a decisão do adiamento "como uma medida inevitável e acertada". Os especialistas não sugeriram nenhuma outra restrição aos eventos particulares que acontecem na cidade. Apenas mencionaram que "toda situação de aglomeração representa maior risco de transmissão", e reforçou a importância dos cuidados sanitários individuais, como o uso de máscaras, a higienização das mãos, a ventilação do ambiente e a obrigatoriedade da vacinação dos frequentadores.

Os especialistas citaram a população que se aglomera diariamente nos ônibus e BRTs. Eles pedem que "seja discutido novamente medidas relacionadas ao transporte público", e "reforça a orientação para a utilização de máscara nos veículos", o que já é uma regra.

O Comitê também recomendou a manutenção do calendário escolar na rede municipal: a volta às aulas acontece no dia 7 de fevereiro.