Estação de trem da SuperViaReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 25/01/2022 08:00

Rio - Os usuários dos trens da SuperVia têm uma boa notícia para 2022. A partir do dia 7 de março, a concessionária irá reduzir os intervalos entre os trens nos ramais Japeri e Santa Cruz (interligado ao Deodoro) e no trecho Central-Gramacho do ramal Saracuruna.

A mudança na grade vai permitir, nos dias úteis, 42 viagens a mais do que as que são feitas atualmente. Isso significa um acréscimo de 100.800 lugares ofertados.

A programação de trens também será melhorada aos sábados, a partir do dia 12 de março. Usuários dos ramais Japeri e Santa Cruz terão intervalos menores e 36 viagens a mais todos os sábados, o que significa um ganho de 86.400 lugares. Aos domingos e feriados, a partir do dia 13 de março, além de esperar menos tempo para embarcar, os passageiros do ramal Saracuruna terão acréscimo de oito viagens e 19.200 lugares ofertados.



De acordo com a SuperVia, os ajustes foram definidos através da projeção de demanda e da sugestão dos próprios usuários. A concessionária afirma que a mudança segue os critérios de lotação estabelecidos pelo Governo do Estado para a pandemia.

A mudança estava prevista para o dia 1º de fevereiro, mas os aumentos dos casos de covid-19 e influenza fizeram a SuperVia optar pelo adiamento - muitos funcionários da empresa foram infectados.