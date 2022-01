Criminoso conhecido como 'Scooby do Borel' é preso após assaltar pedestres na Tijuca - Reprodução Internet

Publicado 25/01/2022 08:41 | Atualizado 25/01/2022 08:54

Rio - Um criminoso, conhecido como "Scooby do Borel", foi preso na noite desta segunda-feira, após assalto na Rua Antônio Basílio esquina com Rua Pinto de Figueiredo, na Tijuca, Zona Norte do Rio. De acordo com os policiais militares, uma equipe da UPP Salgueiro foi alertada por pedestres sobre uma dupla que praticava roubos na região.

Os PMs disseram que ao avistarem o acusado em atitude suspeita, o mesmo tentou fugir junto ao comparsa e dispararam contra a equipe, que revidou. Um cerco foi montado junto aos agentes do Tijuca Presente e "Scooby do Borel" foi preso. O comparsa conseguiu fugir.

Com o criminoso, as equipes recolheram um simulacro de pistola e semi joias das vítimas.

A ocorrência foi encaminhada para a 19ªDP (Tijuca).