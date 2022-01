Movimentação na Marques de Sapucaí, Sambódromo vazio - Arquivo O Dia

Movimentação na Marques de Sapucaí, Sambódromo vazio Arquivo O Dia

Publicado 25/01/2022 14:22 | Atualizado 25/01/2022 14:33

Eduardo Paes DIA discorda do adiamento da festa, salientando que outros eventos na cidade foram mantidos. Rio - Os preparativos para os desfiles das escolas de samba na Sapucaí deste ano seguem a todo vapor. Nesta segunda-feira (24), o prefeito se reuniu com representantes de algumas agremiações do grupo especial , onde ficou decidido que os ensaios técnicos no Sambódromo começam no mês de março. Apesar da confirmação, ainda não há um calendário definido. O motivo é que a Marquês de Sapucaí está passando por algumas reformas. Representantes das agremiações celebraram o encontro, mas uma especialista ouvida pelodiscorda do adiamento da festa, salientando que outros eventos na cidade foram mantidos.

De acordo com Jorge Perlingeiro, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), o prazo para a entrega das obras aumentou um pouco, já que o evento acontecerá apenas daqui quase três meses.

"Vamos esticar mais. Amanhã (quarta-feira) começamos a botar o asfalto novo. Depois iremos partir para os camarotes. Acho que até o final de fevereiro a gente vai estar com tudo pronto. Em março começam os ensaios, que devem ir até as duas ou três primeiras semanas de abril".

Procurado pelo DIA, o presidente da Vila Isabel, Fernando Fernandes, comentou sobre o encontro com Paes. "A reunião foi muito boa, o prefeito disse que tínhamos que honrar com nossos compromissos. A Vila Isabel prioriza os funcionários. São eles que produzem a festa. Eles não serão afetados em nenhum momento. Seguimos o ritmo normal para os desfiles".

Quem também esteve presente na plenária desta segunda-feira (24), foi o diretor de marketing da Liesa, Gabriel David. Ele citou que, em um primeiro momento, não gostou do adiamento do Carnaval, mas que na reunião, a Prefeitura do Rio confirmou os repasses que ajudariam a manter os profissionais, o que o aliviou.

"Os repasses da prefeitura estão confirmados. A Cidade do Samba seguirá funcionando. Não gostaríamos de ter tomado essa decisão de adiar, mas já que foi necessário, a gente garante a manutenção dos profissionais".

Luis Carlos Magalhães, presidente da Portela, também elogiou a reunião com Eduardo Paes. Ele explicou o que foi discutido. "Soubemos de informações que não tinham sido passadas para nós [adiamento do Carnaval]. Todo mundo foi pego de surpresa quando mudaram os dias. Ele [Paes] disse que seria inevitável".

Já Renato Gomes, da São Clemente, enfatizou que o encontro foi de suma importância, e afirmou que está preparando um desfile à altura da escola. "Vão começar os ensaios. O sambódromo está em fase final da obra. Estamos empolgados. O Carnaval é um holofote diferente".

Rachel Valença, escritora e pesquisadora de Carnaval, se mostrou contrária ao adiamento da festa. Segundo ela, a questão sanitária não foi o problema para o adiamento da festa. "Muitas outras atividades que provocam aglomeração estão mantidas. É cada vez maior o divórcio entre os interesses e desejos dos sambistas e aqueles dos que esperam da festa lucros extraordinários".

Após o adiamento, o Carnaval 2022 acontecerá em um novo período, no feriado de Tiradentes, em abril . O calendário oficial fica assim definido: 20 e 21 (quarta e quinta-feira) desfile do grupo de acesso; 22 e 23 (sexta-feira e sábado) desfile do grupo especial; 24 (domingo) desfile das escolas mirins; 26 (terça-feira) dia de apuração e no dia 30 (sábado), desfile das campeãs.

A reportagem também entrou em contato com a Liesa, que esclareceu que seguirá todas as recomendações dos órgãos competentes e protocolos vigentes para a realização do evento. Procurados para comentarem sobre os desfiles, os representantes da Mangueira e Unidos da Tijuca não deram retorno.