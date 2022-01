Os bombeiros foram acionados às 2h para resgatar a vítima - Reprodução/TV Globo

Publicado 25/01/2022 11:17 | Atualizado 25/01/2022 13:26

Rio - Uma carreta tombou na madrugada desta terça-feira (25) em um terreno às margens da Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Um homem, que seria o motorista do veículo, ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também foi acionada no local para prestar apoio.

De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), o tombamento do caminhão, que aconteceu no sentido Barra de Guaratiba, não ocupou nenhuma faixa da pista na Avenida das Américas, por isso não causou retenções no trânsito. Apesar de não haver complicações na via, equipes da CET-Rio estiveram no local.

O acidente deixou uma vítima gravemente ferida. O homem, identificado como Edson Belarmino, de 54 anos, foi socorrido por bombeiros do Quartel do Recreio dos Bandeirantes, às 2h. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a direção da unidade de saúde, o quadro de saúde dele é estável.