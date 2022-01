Em dezembro, foi realizada uma campanha para a prevenção e conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) - Divulgação/Ascom

Publicado 25/01/2022 11:20

Rio - A Prefeitura do Rio abriu, nesta terça-feira, inscrições para um concurso de vídeos de conscientização sobre saúde sexual, com prêmios de até R$ 5 mil. A iniciativa selecionará três materiais audiovisuais de até 60 segundos que falem sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) para serem publicados nas redes sociais da prefeitura.

O objetivo da iniciativa, realizada pelas secretarias municipais de Saúde e Governo e Integridade Pública, por meio da Coordenadoria Executiva de Diversidade Sexual, é levar informação sobre saúde sexual ao público jovem durante o Carnaval. De acordo com o Ministério da Saúde, a faixa etária de 15 a 24 anos foi a que registrou maior aumento no índice de infecções entre 2009 e 2019. O crescimento foi de 64,9% entre pessoas de 15 a 19 anos e de 74,8% entre as de 20 a 24 anos.As inscrições vão até a 0h do dia 20 de fevereiro de 2022, e podem ser feitas aqui . A avaliação dos materiais enviados será feita por uma comissão técnica, que escolherá os três melhores vídeos com base na criatividade, efetividade da comunicação, linguagem utilizada e qualidade técnica do material. O primeiro colocado será premiado com R$ 5 mil; o segundo, com R$ 3 mil; e o terceiro, com R$ 1 mil."As redes sociais são um canal fundamental para a comunicação do poder público com os jovens. Com esse concurso, queremos estimular a criatividade dos criadores de conteúdo para levar a importância da prevenção de maneira lúdica, divertida e eficaz", afirmou o coordenador executivo da Diversidade Sexual, Carlos Tufvesson.Os vídeos deverão ser enviados nos formatos MP4, MOV, MPEG, 3GP ou AVI. Serão aceitas as gravações realizadas por filmadora, câmera fotográfica, telefone celular ou tablets, desde que tenham entre 15 e 60 segundos de duração.Podem participar pessoas jurídicas moradoras do município do Rio, que comprovem atuação cultural de, no mínimo, um ano, e pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes na cidade há pelo menos um ano. Não serão aceitos vídeos que utilizem expressões de baixo calão, nudez ou referência direta a sexo explícito."A prevenção é sempre a melhor estratégia de saúde pública. Ao engajarmos os jovens numa campanha de orientação para a prevenção das ISTs, estamos ampliando nossa capacidade de atingir esse público com uma linguagem alinhada à realidade e aos conhecimentos dele. A mensagem será melhor absorvida, com maior chance de alcançar o objetivo, que é conscientizar os jovens para que se protejam dessas infecções", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.O edital completo pode ser acessado aqui . Em caso de dúvidas, o cidadão deve entrar em contato pelo e-mail [email protected]