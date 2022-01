Obras estão previstas para durarem de um ano a 18 meses e ainda aguardam licitação. - Gilvan de Souza / Agência O Dia

Publicado 25/01/2022 12:37

Rio - Os túneis Rebouças, Zuzu Angel e Mascarenhas vão receber investimentos para uma grande reforma estrutural, a maior desde as suas construções. As obras, avaliadas em R$ 119 milhões, estão previstas para começar em abril. No caso do túnel Rebouças, a recuperação vai levar cerca de um ano, equanto os túneis Zuzu Angel e Mascarenhas, 18 meses. O projeto, divulgado nesta terça-feira, 25, no Diário Oficial, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que junto com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), vai elaborar um planejamento de trânsito para facilitar o tráfego durante as obras.



As intervenções previstas incluem recapeamento das pistas, faxina geral nas paredes e nas abóbadas, impermeabilização, instalação de placas de concreto claras (revestida com película que dificulta pichações), além de uma nova sinalização.

Inaugurado em 1967, o túnel Rebouças, segundo maior do munícipio com 2800 metros de comprimento, liga o bairro de Rio Comprido à Lagoa, sendo muito utilizado por quem mora na Zona Norte e também por aqueles que querem ir para a Zona Sul sem enfrentar o trânsito do Centro da cidade. Segundo dados da Secretaria de Infrestutura, cerca de 190 mil motoristas passam todos os dias pelo túnel.

Já o Zuzu Angel, que é integrado ao Mascarenhas, foi inaugurado em 1971, e liga o bairro de São Conrado à Gávea, ambos da Zona Sul do Rio de Janeiro. Juntos, os dois túneis têm 2140 metros de extensão, por onde passam, segundo a SMI, aproximadamente 130 mil motoristas.

Segundo Jorge Arraes, secretário municipal de Infrestrutura, a reforma é “a maior intervenção já feita no Rebouças desde a sua inauguração. A estimativa da obra é de R$ 77 milhões. Ele precisa passar por uma recuperação estrutural. Será feito um novo processo de impermeabilização, mesmo não havendo risco imediato para a estrutura. Isso pode ser observado pela quantidade de infiltrações existentes".

No caso dos túneis Zuzu Angel e Rafael Mascarenhas, os custos serão de R$ 42 milhões. "Vamos fazer ainda intervenções para modernizar os três túneis. As laterais serão revestidas de placas de concreto claras, melhorando ainda mais a visibilidade. Teremos também novas sinalizações, inclusive com a instalação de olhos de gato na divisão das faixas", completou Arraes.

As licitações para a reforma dos túneis estão marcadas para fevereiro e as empresas vencedoras irão participar do planejamento de trânsito durante o período de execução das obras.