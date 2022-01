PMs apreenderam duas facas, utilizada no crime, um pistola falsa e três rádios comunicadoresDivulgação/PMERJ

Publicado 25/01/2022 12:23

Rio - Policiais militares prenderam um assaltante e recuperaram uma moto roubada de um entregador de aplicativo na noite desta última segunda-feira (25), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. No local onde o criminoso foi abordado pelo agentes foram apreendidas duas facas, utilizadas no roubo.

De acordo com a PM, equipes do 40° BPM (Campo Grande) foram até a Rua Major José Tinoco para checar a a denúncia de um veículo localizado. A moto roubada foi encontrada no quintal de uma residência no endereço da denúncia. Na casa, além de prender um dos assaltantes, os policiais apreenderam as facas utilizadas no crime, uma simulacro de pistola e três rádios comunicadores.

O dono do veículo contou aos agentes que foi roubado no último domingo por quatro homens encapuzados, armados com facas. O criminoso preso na ação foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado.