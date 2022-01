Secretaria de Ordem Pública realiza operação para demolir construção irregular no Recreio dos Bandeirantes - Fernando dos Santos / Seop

Publicado 25/01/2022 12:05

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) do Rio realiza, nesta terça-feira, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, mais uma operação para demolir construções irregulares em áreas que tem a criminalidade controlada por milicianos. Essa é a quinta ação realizada pela pasta este ano para reprimir esse tipo de atividade financeira em territórios onde essas organizações criminosas atuam.

O setor de inteligência da Seop descobriu que uma pousada estava sendo construída sem as devidas licenças, na Estrada do Pontal. Com o apoio das secretarias de Conservação e Guarda Municipal, além da Polícia Militar e Cedae, 43 agentes da pasta se dirigiram até o endereço para realizar a demolição.

O imóvel, construído sem as especificações técnicas, tinha dois pavimentos com oito quitinetes, sendo quatro por andar, além de área de subsolo e estacionamento. A obra também apresentava escoras para construção de mais andares. Além disso, dois muros foram erguidos nos fundos do terreno para bloquear um córrego, podendo ocasionar sérios riscos de inundação.

"A operação de hoje foi feita para demolir um prédio sem licença, que interrompeu o fluxo natural de um rio, com risco estrutural e com foco principal na preservação de vidas. É importante destacar que a Prefeitura do Rio tem feito um esforço para identificar construções irregulares, mas não apenas isso, também estamos trabalhando em conjunto com outros órgãos, como o Ministério Público, no sentido de identificar os financiadores dessas construções, que muitas vezes servem de sustentáculo financeiro do crime organizado, como tráfico e milícia", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Investigações da Polícia Civil apontam que a milícia do Recreio dos Bandeirantes é liderada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho - apontado como um dos criminosos mais procurados do Estado do Rio. Atualmente, um miliciano identificado como Sombra seria o responsável por controlar as atividades ilegais do grupo paramilitar na região, a mando de Zinho.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Barra da Tijuca) estão no local em apoio à operação da Prefeitura. Segundo a corporação, foi constatado que se trata de terreno legal, porém a construção é irregular e tem causado alagamentos em outros locais.

"O fato se encontrava judicializado há 6 anos e a justiça determinou a desobstrução do curso do canal através de demolição das estruturas que o desviou", informou a PM, em nota.

Essa foi a quinta operação do ano da Seop para demolir de construções irregulares. Até o dia 15 de janeiro, quatro operações já haviam sido realizadas e resultaram na demolição de 49 construções irregulares na cidade. Ao todo, foram removidos 110 pontos de furtos de energia elétrica 55 de água.

"Estivemos este ano na Muzema, na Cidade Alta e Cordovil. Outras ações já estão no planejamento para demolir outras construções irregulares na cidade", garantiu Carnevale.

Em 2021, foram feitas 440 demolições de construções irregulares em toda a cidade, em operações realizadas pela Secretaria de Ordem Pública (Seop), com apoio de outros órgãos municipais e estaduais. Durante essas ações, foram removidas 300 ligações clandestinas de energia elétrica e 519 de água.