Publicado 25/01/2022 20:24

Rio- Cerca de 800 famílias que vivem às margens de rios no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, devem ser removidas da comunidade no segundo semestre do ano para obras de saneamento. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Meio Ambiente Thiago Pampolha, ao RJ1. A estimativa é que as obras custem R$ 147 milhões. As intervenções do 'Cidade Integrada' começaram nesta segunda-feira (26).

Técnicos do estado vão conversar com essas famílias para entender a situação socioeconômica delas e verificar de que forma elas podem ser indenizadas. "É uma obra muito importante e grande. Hoje, estamos mapeando cerca de 800 famílias para serem removidas, mas este número pode mudar a serem potencialmente reassentados", afirmou Pampolha, sem explicar muitos detalhes.

De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), as intervenções da segunda fase incluem a canalização do Rio Salgado, urbanização do entorno com a criação de espaços públicos de lazer, calçamento, implantação de ciclovias e pavimentação dos logradouros que margeiam o rio. Em seguida será discutido, junto com a comunidade local, o melhor modelo de reassentamento.

Nesta primeira frente, equipes do Inea estão na localidade para a limpeza e o desassoreamento, retirada de entulhos e materiais que obstruem o escoamento natural dos rios que cortam o Jacarezinho.

O dinheiro para as obras no Jacarezinho virá do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (Fecam), cujos recursos são constituídos por parte dos royalties de petróleo que o estado recebe; e multas administrativas por inflações à legislação ambiental e condenações judiciais por irregularidade constatadas pelos órgãos fiscalizadores do meio ambiente.



Além de projetos envolvendo o Meio Ambiente, há diversas outras pastas envolvidas: Saúde, Educação, Segurança e Habitação. Inicialmente, o Cidade Integrada contempla apenas seis comunidades. Mas, nenhuma outra favela será ocupada enquanto o programa não estiver integralmente implantado no Jacarezinho e na Muzema. Essas duas comunidades foram escolhidas para dar início ao programa por serem dominadas, respectivamente, pelo tráfico e pela milícia.

São seis eixos de ação, nas áreas sociais, de infraestrutura, de governança, de economia, transparência e segurança. O Governo anunciou R$ 500 milhões em investimentos no programa Cidade Integrada.

Ampliação da rede de água e esgoto

A concessionária Águas do Rio fará o mapeamento das necessidades, o cadastro de moradores na tarifa social, a regularização das ligações de água tratada, consertos emergenciais, além de iniciar a ampliação das redes de água e esgoto. O projeto está orçado em cerca de R$ 40 milhões.

“Uma das principais intervenções será a reforma do reservatório localizado na área conhecida como Azul, no alto do Jacarezinho. Estima-se que ele tenha capacidade para armazenar 200 mil litros. Nossas equipes já estão elaborando o projeto de recuperação dessa importante unidade do sistema de abastecimento, que apresenta vazamentos e outros problemas operacionais. A localização estratégica desse reservatório vai contribuir bastante para melhorar a distribuição de água no Jacarezinho”, explicou o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini.



Morador da comunidade e presidente da ONG Jacaré Facilitador, Júlio César da Silva, afirma que este reservatório nunca funcionou. "Grande parte da rede de água e esgoto que existe aqui foi construída pela própria população e está interligada de forma inadequada. Muitos moradores ficam doentes, porque não têm acesso a água de qualidade nem tratamento de esgoto. Já aconteceu comigo. As obras irão melhorar a vida de todos".

Os próximos passos para a universalização do saneamento básico incluem projetos a médio prazo, como o redimensionamento e revitalização da Estação Elevatória do Esgoto do Jacarezinho.