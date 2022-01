Segurança Presente - Foto: Divulgação

Segurança PresenteFoto: Divulgação

Publicado 25/01/2022 13:04

Rio - A Operação Segurança Presente, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, levou à delegacia 38 suspeitos, em sua primeira semana de atuação. A informação foi revelada, nesta segunda-feira, pelo comando do programa, que também revelou a redução de crimes cometidos em ruas nas áreas das 35 bases do programa no município.

Uma dessas conduções ocorreu, neste fim de semana, quando um suspeito foi preso por assaltar um casal de idosos dentro de uma agência bancária no Centro de Campos. As vítimas saíram do local e encontraram os agentes da Operação, que pediram a descrição do criminoso e o encontraram pouco tempo depois. Os pertences das vítimas foram recuperados e ele conduzido para a 134ª DP (Campos).

Após o incidente, o idoso chegou a agradecer aos agentes do programa: "Devo agradecer ao Segurança Presente porque eu fui assaltado com um material cortante numa agência aqui de Campos e graças ao empenho dos policiais do Segurança Presente eu saí ileso e com meus pertences de volta", declarou Antônio Augusto, vítima do assalto no banco.

O coordenador da Operação, tenente Tavares, contou que a aceitação da população na primeira semana é importante. "A sensação de segurança tem aumentado muito aqui na cidade. Os moradores e comerciantes têm falado bastante em como estão mais seguros e felizes com a presença diária dos nossos agentes", contou o coordenador.

A Operação de Campos faz patrulhamento nas áreas comerciais e residenciais do Centro e nos bairros da Pelinca, Parque Calabouço e Guarus. O policiamento é feito diariamente a pé, de moto, em viaturas e motocicletas das 7h às 22h.

Foco do governo

O governador Cláudio Castro comemorou a ampliação do programa e os resultados. Segundo ele, o programa é um dos principais focos do Governo do Estado. "O programa Segurança Presente tem alcançado excelentes resultados, reduzindo índices de crimes cometidos nas ruas, como roubos de celular, a pedestres, entre outros, nas áreas das 35 bases implantadas", avaliou o governador Cláudio Castro.