Publicado 25/01/2022 18:21

Rio - O corpo da atriz Theresa Amayo foi cremado no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (25). A artista faleceu aos 88 anos , na madrugada da última segunda-feira, em sua residência no bairro de Laranjeiras, vítima de um câncer.

Familiares e amigos de Theresa participaram do velório que aconteceu na tarde desta terça-feira no mesmo local onde o corpo da veterana foi cremado. A atriz era viúva do ator e diretor Mário Brasini e deixa dois filhos e uma neta.

Carreira e vida pessoal

Nascida em Belém, no Pará, em 1933, Amayo iniciou sua carreira como atriz no Rio de Janeiro aos 17 anos. Além de aparecer nas telonas do cinema em "O Diamante" (1955) e "Fuzileiro do Amor" (1957), a artista participou de vários programas na TV Tupi e foi uma das primeiras contratadas pela TV Globo. "Sangue e Areia" (1968), "A Última Valsa" (1969) e "Pecado Capital" (1975) estão entre as novelas que Thereza estrelou na emissora carioca.

Em dezembro de 2004, Thereza sofreu uma grande perda quando sua filha Lys, o neto Gianluca e o genro Antônio D'Avola foram vítimas de um tsunami que atingiu o Sudeste Asiático e deixou mais de 220 mil mortos.