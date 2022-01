Hospital do Fundão volta a funcionar após uma semana parado por novo caso de furto de cabos de energia - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Hospital do Fundão volta a funcionar após uma semana parado por novo caso de furto de cabos de energia Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 25/01/2022 13:40 | Atualizado 25/01/2022 13:55

Rio - Após uma semana fechada, a emergência do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão, voltou a funcionar, nesta segunda-feira. O local estava desativado devido ao furto de cabos de energia, que impedia o uso de equipamentos essenciais para os atendimentos.

A unidade federal, que não atende o público geral, apenas a população referenciada no hospital, teve os cabos de energia furtados na última semana. Por conta do problema, os pacientes que estavam na emergência precisaram ser remanejados para outros andares.

Na semana passada, a direção-geral do Hospital do Fundão pediu à Reitoria da UFRJ, que cuida da vigilância de todo a Cidade Universitária, intensificasse as rondas de segurança no perímetro da unidade. O hospital já conta com um sistema de monitoramento com 150 câmeras.

Em novembro do ano passado, a gestão da unidade já havia procurado a Polícia Federal para pedir ajuda na segurança. À época, o diretor-geral, Marcos Freire, encaminhou um dossiê relatando sinistros sofridos pelo hospital. Com isso, os agentes estiveram no Fundão e avaliaram as áreas vulneráveis do entorno.