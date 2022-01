Governador Cláudio Castro - Carlos Magno / Governo do RJ

Governador Cláudio CastroCarlos Magno / Governo do RJ

Publicado 25/01/2022 13:57 | Atualizado 25/01/2022 14:07

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) está comprometido em atender às principais reivindicações da Polícia Penal. Uma reunião entre representantes dos profissionais e o chefe do Executivo fluminense será marcada, atendendo a um pedido do deputado estadual Charlles Batista (PSL), que foi recebido pelo governador nesta segunda-feira (24/01) no Palácio Guanabara.

Porta-voz da categoria junto ao governo estadual, Charlles Batista levou uma pauta com as demandas mais urgentes da Polícia Penal. O governador destacou que a recomposição salarial beneficia a todo funcionalismo, mas que é preciso fazer mais pelos policiais penais, que há anos reclamam por benefícios.

“Agradeço ao deputado Charlles Batista por sua luta pelos policiais penais desde que assumiu o mandato. Estamos dispostos a conversar com os profissionais, o que o estado puder fazer para avançar, avançaremos, porque a Policia Penal é fundamental para manter a paz nesse estado”, afirmou o governador Cláudio Castro.

A categoria, vinculada aos quadros da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), tem cerca de 5 mil profissionais. As principais demandas levadas pelo deputado Charlles Batista ao governador incluem: descongelamento da periculosidade e da insalubridade; aumento no valor do vale-transporte, atualmente de R$ 100; extensão do vale-alimentação para todos os policiais penais; adicional noturno; plano de saúde (não há um hospital para atendimento específico da categoria, diferentemente de outros órgãos de segurança); pagamento de promoções atrasadas há três anos; inclusão dos policiais penais no decreto da segurança pública que concede isenção no metrô; gratificação pela atividade exercida; dentre outras reivindicações.

“O governador demonstra que está de portas abertas para receber os profissionais da Seap. Tenho certeza que ele vai abraçar a categoria pelo merecimento da Polícia Penal, tão importante para as forças da segurança pública e promoção da paz social”, disse o deputado Charlles Batista.

O parlamentar também aproveitou o encontro com o governador para solicitar a inclusão de um representante da Polícia Penal nas próximas edições da Shot Show, maior feira de armas e equipamentos de segurança do mundo. Charlles Batista participou do evento realizado em Las Vegas (EUA), na última semana.

“Vi representantes da PF, PRF, PMERJ e Polícia Civil, mas a nossa Polícia Penal não estava representada na Shot Show. Falei ao governador que isso precisa mudar até porque nossos policiais penais também devem ter acesso a novas viaturas e equipamentos de ponta”, afirmou Charlles Batista, que pretende conquistar um mandato de deputado federal nas eleições de 2022 para destinar emendas ao orçamento para uso nas academias de polícia de tecnologias como o VirTra (simulador virtual de tiro em situações de risco), que conheceu na feira de armas.