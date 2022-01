Ingrid Caroline tem quase 200 mil seguidores no Instagram e ostenta diversas viagens em suas postagens - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/01/2022 14:18

Rio - A estudante de direito Ingrid Caroline Borges Gonçalves, de 20 anos, foi presa em flagrante por policiais da 14ª DP (Leblon), na segunda-feira, ao tentar pagar a estadia em um apartamento alugado por temporada, no Leblon, na Zona Sul do Rio, com um cartão de crédito clonado.



A jovem, que também é influencer e tem 188 mil seguidores no Instagram, foi autuada pelo crime de tentativa de estelionato.

De acordo com a delegada Camila Lourenço, responsável pelo caso, a Polícia Civil chegou até a jovem após serem procurados pela administradora da plataforma de hospedagem, que desconfiou da reserva.



"Fomos procurados por uma plataforma de hospedagem que promove a locação virtual de imóveis. Foi feita uma reserva em um apartamento no Leblon no mesmo dia em que seria feita a hospedagem, a reserva feita no dia de ontem (segunda-feira) para ontem mesmo, e eles constataram isso como uma ação suspeita, porque, normalmente, as pessoas que locam os imóveis por lá já são clientes conhecidos. Os desconhecidos fazem a locação com eles, mas por intermédio de outras plataformas digitais. Então, eles entenderam que a operação era suspeita e aguardaram a menina no momento do checkin", explicou Camila.



Ingrid foi surpreendida no momento em que chegava no apartamento, na Avenida General San Martin, para realizar o check-in. Segundo a distrital, ao ser questionada sobre o seu cartão de crédito, ela acabou confessando que usou um cartão clonado.



"Quando o administrador solicitou a ela o cartão que ela usou para fazer a reserva, que estava no nome dela, ela não tinha o cartão e admitiu que nunca teve, que foi falsificado. Ela foi autuada por estelionato tentado, porque ela foi presa enquanto tentava ingressar no imóvel", disse a delegada.



Em suas redes sociais, onde tem milhares de seguidores, a influencer ostenta fotos viajando por diversos estados, como Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro. A Polícia Civil acredita que ela fazia essas viagens usando cartões clonados.



Influencer adquiria cartão clonado com homem que vendia viagens baratas em redes sociais

Os agentes da 14ª DP ainda descobriram que Ingrid adquire esses cartões de crédito falsos com um homem identificado apenas como Cristiano.



"No caso da Ingrid, ela efetuava uma reserva para essa unidade, e nesta reserva foi informado um número de cartão de crédito verdadeiro, com um número autêntico, onde ela figura como titular. Então, fabricou-se um cartão de crédito falso, mas com numérica verdadeira, essa numérica pertencente a um cartão de um terceiro que vai ser lesado nessa história", esclareceu Camila Lourenço.



A Polícia Civil já descobriu que Cristiano ainda promove a venda de viagens e passagens aéreas mais baratas que o normal no Instagram.



"As vezes a pessoa quer se hospedar num hotel de luxo, mas não tem condições de pagar aquela diária, ou quer viajar mas não tem condição de pagar por aquela passagem aérea. Então ela chama esse criminoso, ele promove sucessivas tentativas de compra com cartões de crédito pertencentes a terceiros, só que ele altera a titularidade do cartão, ele falsifica o cartão de crédito", esclarece Camila Lourenço.



Segundo a distrital, essa modalidade criminosa acaba lesionando pessoas físicas e as administradoras de locação virtual.



"Ele acaba lesando o terceiro, que é o titular do cartão, e a administradora, porque se a administradora autoriza o check-in, lá na frente, vai ser constatado que esse cartão foi usado de maneira indevida, que ele é produto de fraude, foi usado em uma fraude, aí a ação é cancelada e a administradora, que faz a locação do imóvel, sai no prejuízo", finalizou.



A delegada informou que as investigações irão continuar para identificar mais suspeitos envolvidos nessa prática criminosa.



"Agora a gente vai apurar outros autores, outras pessoas que são possíveis integrantes dessa organização criminosa. A gente não sabe se ele age sozinho ou não", finalizou Camila.