A carga de cerveja ficou espalhada pela pista e causou a interdição de um dos sentidos da viaDivulgação/PRF

Publicado 25/01/2022 15:40

Rio - Uma caminhão que levava uma carga de cerveja tomou na manhã desta terça-feira (25), às 9h30, na BR-116, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura de Seropédica, Baixada Fluminense. Devido ao acidente, os lotes da bebida se espalharam pela pista, causando a interdição parcial de um dos sentidos da via por cerca de 30 minutos. Não houve o registro de vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada na rodovia para auxiliar no trânsito devido a interdição de um dos sentidos da via. A lentidão no local foi de 2km, reflexo do atendimento da ocorrência.

Em nota, CCR Nova Dutra informou que "equipes da concessionária, entre viaturas de inspeção, guincho pesado e viaturas de atendimento, com apoio das equipes de conservação atenderam a ocorrência".