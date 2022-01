No imóvel, os agentes encontraram 27 fuzis - Divulgação

Publicado 25/01/2022 14:59

Rio - A Polícia Civil apreendeu 68 armas, sendo 27 fuzis, dentro de uma casa no Grajaú, na Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira.



De acordo com a polícia, o morador do imóvel, localizado na Rua Uberaba, foi preso na segunda-feira, no Rio Grande do Sul, transportando diversas munições.



Após receberem informações de que poderiam ter armas escondidas casa do suspeito, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Desarme foram até o endereço. No local, os policiais encontraram 68 armas, entre elas 27 fuzis calibre 5.56, no sótão.

Os agentes irão investigar a procedência do armamento e para ele seria encaminhado.