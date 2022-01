Orquestra da Biblioteca Parque de Manguinhos abrirá novas vagas para formação de música - LEONARDO FERRAZ

Orquestra da Biblioteca Parque de Manguinhos abrirá novas vagas para formação de músicaLEONARDO FERRAZ

Publicado 26/01/2022 06:00

Rio - A Orquestra da Biblioteca Parque de Manguinhos vai iniciar projeto com vagas para crianças e jovens de comunidades carentes do Rio estudarem música. O plano foi formalizado, na segunda-feira, após assinatura de termo de Cooperação Técnica, entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj) e a ONG Ação Social pela Música, na Biblioteca Parque Estadual, no Centro.

"É uma alegria ver a cultura sendo utilizada como ferramenta de inclusão social. Esse é o Estado funcionando da maneira que deve ser: atento às demandas, próximo à população e garantindo a execução de projetos que transformam a vida das pessoas. Esse é o modelo de trabalho que temos adotado desde que assumimos", declarou a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

A iniciativa é a primeira promovida pelo programa Cidade Integrada, do Governo do Estado, que visa ampliar ações voltadas para o incentivo a cultura Fluminense. "O Cidade Integrada representa um novo tempo, com o Governo do Estado levando ações sociais, desenvolvimento econômico, infraestrutura e segurança para comunidades do Rio de Janeiro", disse o governador Cláudio Castro.



Segundo a ONG Ação Social pela Música, a Orquestra será formada por jovens da Comunidade de Manguinhos, Jacarezinho e bairros do entorno. Os alunos poderão escolher o seu instrumento e terão aulas práticas e de teoria musical, permitindo que os jovens tenham formação completa dentro do segmento.

A diretora e fundadora da ONG Ação Social pela Música, Fiorella Solares, explica que o projeto trabalha em duas vertentes: inclusão socioeducativa e cultural. "Durante as oficinas, o aprendizado é realizado em grupo, para incentivar a interação social. Aliado às aulas de música, também garantimos reforço escolar aos alunos que precisam desse apoio. Nossa proposta é ocupar o tempo desses jovens para que eles não tenham sua trajetória desviada para o caminho errado", destacou a diretora.

Promovido pela Ação Social pela Música, em parceria com a Claro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e apoio da Superintendência de Leitura e Conhecimento da Sececrj, o projeto é voltado para crianças e jovens a partir de dez anos, com perspectiva de atender até 150 alunos.

Como se inscrever?

As inscrições já estão abertas e os interessados devem levar identidade, CPF e comprovante de residência (serão aceitos comprovantes de pais ou responsáveis) na própria Biblioteca Parque de Manguinhos. O local fica na Avenida Dom Hélder Câmara, 1184, entre Manguinhos e Benfica, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.