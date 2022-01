Cinco baús da Guarda Municipal são localizados em ferro-velho da Tijuca nesta terça-feira (25) - Divulgação/Subprefeitura da Grande Tijuca

Publicado 25/01/2022 15:40

Rio - Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), em conjunto com agentes da Subprefeitura da Grande Tijuca e policiais do 6°BPM (Tijuca), localizaram cinco baús de motocicletas da Guarda Municipal e uniformes da Comlurb em um ferro-velho na Rua Osvaldo Aranha, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira.

O dono do ferro-velho onde o material estava foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca), mas foi liberado em seguida. Em depoimento, ele disse que um morador de rua teria deixado os materiais há uns meses no local. De acordo com o subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Coe, o delegado da 19ª DP (Tijuca) liberou o dono do ferro-velho pois os equipamentos não foram oriundos de roubo, furto ou desvio. Eram equipamentos gastos, com muito tempo de uso e descartados pela Guarda Municipal, ou seja, sem serventia para a corporação.

O caso está em investigação para apurar um possível descarte ilegal por parte da própria prefeitura. Procuradas para comentar sobre o destino final do material, a Guarda Municipal e a Comlurb ainda não se manifestaram.