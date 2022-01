Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) - Google / Reprodução

25/01/2022

Rio - Um homem, de 40 anos, acusado de armazenar e transferir pornografia infantil foi preso por policiais civis, nesta terça-feira (25), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O suspeito foi encontrado por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) em casa, no bairro Porto Novo. No local, foram apreendidos computadores e celulares com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), o acusado estava sendo monitorado via internet pelo setor especializado da DCAV de combate a abusos sexuais contra crianças e adolescentes. O material apreendido com o suspeito foi avaliado por peritos que confirmaram seu uso para armazenamento e compartilhamento do material ilícito.