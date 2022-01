A criminosa foragida da Justiça, Manuelle de Oliveira Silva, a Manu, de 27 anos. Ela é acusada de uma Tentativa de Homicídio, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, no ano de 2020 - Divulgação

Publicado 25/01/2022 16:32

Rio - Uma foragida procurada por tentar matar a facadas outra mulher em 2020 foi presa, nesta terça-feira, em Benfica, Zona Norte, por policiais militares. Manuelle de Oliveira Silva, a Manu, de 27 anos, foi localizada após trabalho de inteligência feito por PMs da Superintendência de Inteligência e Analise (SIA), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora e do Grupamento de Intervenções Táticas, com auxílio de informações do Disque Denúncia.

O crime de Manuelle aconteceu em 2020, em Bonsucesso. Ela teria atacado uma outra mulher com golpes de faca durante uma briga entre elas. Segundo o setor de inteligência, a criminosa vinha sendo monitorada a cerca de um mês. Ela foi presa em sua residência, na Rua Leopoldo Bulhões, em Benfica. Manu não ofereceu resistência durante a prisão.

Contra ela havia um Mandado de Prisão pelo crime de homicídio qualificado e crime tentado, registrado na 21ª DP (Bonsucesso). Após ser presa, ela foi levada para a mesma DP, onde foram tomadas as medidas e cumprido a prisão. Em seguida, ela foi encaminhada para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Segundo a PM, a foragida é sexta criminosa monitorada e presa no ano de 2022.