Publicado 25/01/2022 16:50

Rio - A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) abre, na próxima quinta-feira (27), a 2ª fase de pré-matrículas, a partir das 8h, por meio do site Matrícula Fácil. Até a sexta-feira (28), as vagas serão dedicadas exclusivamente aos alunos que se inscreveram na 1ª fase de pré-matrícula e não foram alocados em nenhuma unidade escolar. A partir das 8h do sábado (29), aqueles que não confirmaram matrícula na 1ª fase ou que perderam os prazos de inscrição terão uma nova oportunidade, também pelo Matrícula Fácil.Diferente da fase anterior, essa é uma etapa concorrente, em que as vagas disponíveis são as remanescentes da 1ª fase, e o candidato escolhe apenas uma escola. A alocação é feita de forma imediata, por ordem de conclusão da inscrição e de acordo com a disponibilidade de vagas. Ao concluir a pré-matrícula no site, o candidato, ou seu responsável, no caso dos menores de 18 anos, deverá comparecer à unidade escolar escolhida com a documentação necessária em até dois dias úteis, a contar do dia seguinte ao da inscrição. Confira os documentos abaixo.A partir das 8h do dia 2 de fevereiro, os alunos já matriculados na rede estadual de ensino público poderão realizar, exclusivamente através do site, a transferência imediata, caso haja disponibilidade de vaga, e/ou o preenchimento de um cadastro para transferência informatizada. Em todos os casos, o aluno deverá informar o seu número de matrícula ativa em 2022, no ato da inscrição.www.matriculafacil.rj.gov.br;- Certidão de Nascimento ou Casamento;