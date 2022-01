CasaNem pede doações para pessoas LGBTQIA+ em vulnerabilidade - Divulgação

Publicado 25/01/2022 16:54 | Atualizado 25/01/2022 16:55

Rio - A CasaNem, centro de acolhimento destinada ao público LGBTQIA+ em situação de rua e vulnerabilidade, localizado no Flamengo, na Zona Sul do Rio, está arrecadando alimentos para campanha de ação contra a fome, com distribuição de quentinhas, cestas básicas e roupas para população LGBTIA+. O projeto ajuda diversas pessoas, principalmente transexuais e travestis, não somente abrigando aqueles que precisam de um lugar para ficar, como promovendo cursos, empregabilidade e distribuindo cestas básicas para a comunidade.



Além da casa de acolhimento, a ONG mantém diversas outras ações que além de ajudar a todos da comunidade LGBTQIA+ ainda ajudam a arrecadar dinheiro para continuar com os projetos. Como o PreparaNem, que é um curso preparatório social, que começou como um curso de vestibular e hoje também prepara para o Enem. Nele, toda comunidade que vive no abrigo pode se preparar para tentar vaga em uma universidade pública.



Outro projeto da CasaNem é o KuzinhaNem, curso de gastronomia voltado totalmente para a cozinha vegana. Os itens produzidos no curso são vendidos através de delivery e toda renda arrecadada é voltada para manter os projetos e o abrigo da CasaNem. O Palco Lapa, espaço cultural que recebe shows e dá chances para artistas da comunidade LGBTQIA+ se apresentarem e animarem o público, também faz parte das ações do centro.



O espaço Palco Lapa é um local de empreendedorismo social e economia solidária. Já no menu do KuzinhaNem, você encontra de tudo o que é mais gostoso em versão vegana, como coxinha, massas em geral e até queijo vegano. Ele funciona das 11h às 21h, durante a semana, e aos fins de semana fecha entre meia-noite e 4h da manhã. Em fevereiro abrirá para o café da manhã a partir das 6h, com pães produzidos artesanalmente. Os pedidos podem ser realizados pelo Whatsapp (21) 983110-2520.



Todo o lucro do KuzinhaNem é revertido para os projetos sociais da Casa. 10% vai para a manutenção da CasaNem em si e seus projetos e 40% para as pessoas que participam e produzem na cozinha do projeto e trabalham no Palco Lapa. Durante a pandemia, o Palco Lapa transmite shows com artistas convidados e com programação especial.



Saiba como ajudar:



Para ajudar a CasaNem com doações pessoalmente é só levar diretamente na Rua 2 de Dezembro, 9, no Flamengo, das 8h às 23h. O projeto também recolhe cestas básicas que são distribuídas para toda comunidade em vulnerabilidade. Ou pela conta abaixo:

Banco do Brasil

AG 0392-1 CC 118970-0

CNPJ 27720290/0001-02 Grupo TransRevolução.