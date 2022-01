Foragido foi localizado vivendo em outro município - Reprodução

Publicado 25/01/2022 17:32

Rio - Foragido da justiça, de 51 anos, foi preso por tentativa de homicídio qualificado na manhã desta terça-feira (25). A ação foi realizada no bairro Praia do Hospício, em Araruama, por policiais civis da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE). Ele estava foragido desde 2017, sendo acusado de tentar matar seu sogro em 2016.



A equipe localizou o homem após o recebimento de denúncias que foram apuradas pela Seção de Inteligência Policial. Ele se identificava como “Rafael” no bairro em que residia em Araruama. O procurado teria tentado matar seu sogro após desavenças familiares no município de Maricá. A vítima teria sido espancada pelo genro e chegou a ser internada em estado grave no hospital.



O criminoso foi conduzido à sede da DRACO-IE, onde foi formalizado o cumprimento do mandado judicial.