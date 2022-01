Quadra da G.R.E.S Unidos do Jacarezinho vai sediar ação social no sábado. Governador esteve no local reunido com moradores da comunidade - FabioCosta

Quadra da G.R.E.S Unidos do Jacarezinho vai sediar ação social no sábado. Governador esteve no local reunido com moradores da comunidadeFabioCosta

Publicado 25/01/2022 17:56

Rio- A Escola de Samba Unidos do Jacarezinho, que tem seis campeonatos conquistados em grupos de acesso, ao longo de seus 56 anos, tem desempenhado papel importante na realização do programa do Governo do Estado, o Cidade Integrada. A quadra da escola tem, inclusive, sido usado como ponto de encontro para reunião entre o governador Claudio Castro e lideranças da comunidade, além de abrir as portas para ações ligadas ao projeto.



"Vejo isso como um avanço, sim, no lado social da agremiação sim. A comunidade do Jacarezinho sempre foi hospitaleira e a Unidos do Jacarezinho está sendo parceira da comunidade. Nós sempre tivemos dificuldades na questão de serviços na comunidade. Então, não vimos o porquê não ceder algumas salas para que isso aconteça. Para a escola em si, não muda muito. A mudança será mais para a comunidade", afirma o presidente Ignácio Junior, mais conhecido como Junior Jogador.



No perfil oficial da Rosa e Branco nas redes sociais alguns serviços ligados ao programa Cidade Integrada já estão sendo anunciados. No sábado (29), a quadra da escola, que fica na Av. Dom Hélder Câmara 2.233, vai sediar uma ação que vai acontecer de 9h às 16h.



Serão oferecidos serviços como a retirada de carteira de trabalho digital, banco de empregos, emissão de RG, isenção de 2ª via de RG e de certidões de nascimento e de óbito. Os moradores poderão também consultar sobre direito do consumidor com o Procon, fazer inscrição para vestibular social e cuidar da saúde bucal, já que haverá aplicação de flúor para crianças. Além disso, terá atividades culturais e recreativas, aferição de pressão arterial, teste de glicose e serviços de beleza.

Ele aproveitou para reforçar a necessidade de promover melhorias que mudem a realidade da comunidade. "Estamos em destaque no noticiário, mas o que queremos é a mudança social da comunidade. Queremos realmente uma integração social, algo voltado para a comunidade, porque o Jacarezinho há muito tempo sobrevive sem amparo do governo. Eu espero que tudo que está sendo prometido seja feito".



"No aspecto da segurança, ainda fica a dúvida se vai seguir os modelos antigos. Mas, precisamos sim de saneamento básico, lazer... É preciso adequar este projeto à rotina da comunidade na questão cultural, no funcionamento do comércio e em vários fatores que precisam ser integrados", ressalta Junior Jogador.



Quase seis décadas de história



Fundada em 1966, a Unidos do Jacarezinho já se apresentava no Grupo principal das escolas de samba do Rio de Janeiro depois de quatro anos de existência. Entre altos e baixos, no final da década de 70, a escola foi sucessivamente rebaixada, chegando a desfilar no último grupo das escolas de samba. Em 1987 a agremiação chegou a desfilar no Grupo Especial, mas voltou a oscilar e atualmente está na série Prata (antiga série B).



Com o adiamento do Carnaval do Rio, a Unidos do Jacarezinho deve desfilar no dia 24 de abril, na Intendente Magalhães.