Rio registra 24,5 mil casos de covid-19 em 24hLuciola Villela/Agência O Dia

Publicado 25/01/2022 17:25

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira (25), 1.637.812 casos confirmados e 69.700 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 24.552 novos casos e 11 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 4,26%.



Entre os casos confirmados, 1.451.989 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 62.1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 44.8%.

Em menos de um mês, Rio alcança metade dos casos de covid de todo o ano passado

A cidade do Rio precisou de 25 dias para alcançar mais da metade dos casos de covid-19 de todo o ano passado. Só no mês de janeiro, que ainda não acabou, foram 144.180 registros da doença na capital fluminense. Como comparação, em 2021 foram 286.894.

Especialistas afirmam que a explosão de notificações pode ter relação com o aumento da oferta de testes, mas a alta se deve principalmente à circulação da variante Ômicron, que se disseminou mais rápido do que qualquer outra cepa já examinada.

"Certamente, a Ômicron é muito mais transmissível. Estamos testando mais, mas ainda temos pessoas que não conseguem acessar a testagem, como foi no período passado. É uma característica específica dessa mutação ser tão mais transmissível do que nunca foi observado antes, não só nesta pandemia, mas em relação a outros vírus que a humanidade já conhecia", explica Chrystina Barros, pesquisadora em Saúde e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ.