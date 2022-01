Pista central da Avenida Brasil, na altura do Caju - Divulgação/Centro de Operações

Publicado 25/01/2022 17:51 | Atualizado 25/01/2022 18:15

Rio - Um homem ainda não identificado foi atropelado por volta das 16h45, desta terça-feira, por um carro na Avenida Brasil, na altura do Caju, sentido Zona Oeste. O Corpo de Bombeiros de Vila Isabel foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. O homem tinha ferimentos moderados e foi levado para realizar exames.

Devido ao acidente, o trânsito no trecho apresenta retenções. De acordo com o Centro de Operações Rio, às 17h30 a via já havia sido liberada.