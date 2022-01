Veículo passava pela Estrada do Mendanha quando caiu - Reprodução

Publicado 25/01/2022 19:19 | Atualizado 25/01/2022 19:31

Rio- Um veículo caiu do viaduto do Mendanha, na Av. Brasil, na tarde desta terça-feira (25). O acidente aconteceu na altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas que ainda não foram identificadas ficaram feridas. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Rocha Faria.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a grade de proteção do viaduto destruída e o carro parado na pista da Av. Brasil. O trânsito no local ficou bastante congestionado no momento do acidente, a partir da altura do Caminho Cabuís. Uma faixa chegou a ser interditada, mas já foi liberada. Além dos bombeiros, a PM e Guarda Municipal também foram acionadas. Ainda não se sabe se as vítimas estavam todas dentro do veículo que caiu. O estado de saúde delas ainda não foi divulgado.

Moradores relatam que, nesse mesmo local, sempre acontecem acidentes. Em 2019, um carro capotou desse viaduto e deixou duas pessoas pessoas feridas, o motorista do veículo e outro homem que foi atropelado após o carro capotar e, por fim, bater no poste.

Nas redes sociais, internautas comentavam sobre as incidências de acidentes na região. "Já vi duas vezes isso aí neste mesmo local".

Já outro escreveu que temia acidente. "Passo por ali direto. Toda vez eu fico com uma distância considerável, já prevendo isso. Já vi umas três vezes".