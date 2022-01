Celular de mulher furtado na orla do Leblon, Zona sul do Rio - Divulgação

Celular de mulher furtado na orla do Leblon, Zona sul do RioDivulgação

Publicado 25/01/2022 19:08

Rio - Um adolescente de 13 anos foi apreendido em flagrante por guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) após furtar o celular de uma mulher nesta terça-feira (25). O caso aconteceu na orla do Leblon, Zona Sul do Rio. Agentes estão reforçando as ações de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal do Rio pela Operação Verão.



Ao passar próximo ao local da ocorrência, na altura do número 412 da Avenida Delfim Moreira, os agentes foram acionados por uma testemunha. Eles encontraram o adolescente detido por cidadãos. Após reconhecimento da vítima, os guardas o levaram para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.



Balanço da Operação Verão

Desde o início da Operação Verão, no dia 26 de agosto, até o dia 24 de janeiro, a GM-Rio contabilizou 36 registros de ocorrências de estelionato, furtos, roubos, depredações, posse de drogas, entre outras. Os agentes também atuaram em 143 conduções para delegacia e/ou averiguação de situações suspeitas após denúncias de cidadãos ou pela Central 1746, principalmente relacionadas a tumultos provocados em ônibus.



Além disso, foram registradas 6.974 multas de trânsito, 115 infrações sanitárias e 19 por descarte irregular de lixo. Foram apreendidos 3.476 produtos que estavam sendo vendidos sem autorização, 47 facas. Outra apreensão foi a de nove coletes com flanelinhas, coibindo a ação deles, e um cone usado irregularmente para reservar vaga. 27 barracas de camping e quatro churrasqueiras foram retiradas da praia. Por fim, cinco práticas esportivas em local e horário proibido foram impedidas.



As equipes da GM-Rio estão atuando em ocorrências diversas, como no caso do salvamento de afogamento no dia 3 de outubro, na ação de apagar dois focos de incêndio no Parque Garota de Ipanema e no auxílio a um barco à deriva. Outra ação foi distribuir pulseiras de identificação na areia das praias. Os agentes ajudaram, até o momento, 31 crianças perdidas a reencontrar os responsáveis. Também foram realizados dois resgates de aves marinhas.