25/01/2022

Rio - A estação de trens da Central do Brasil foi reaberta e as partidas reiniciadas às 20h20 desta terça-feira (25) nos ramais Deodoro/Santa Cruz e Japeri. Mais cedo, às 18h20, passageiros da SuperVia ficaram revoltados e tentaram invadir a bilheteria do local, depois que uma ocorrência na rede aérea alterou a circulação dos ramais e suspendeu temporariamente as partidas.

Devido a ocorrência, os ramais Japeri e Deodoro/Santa Cruz circularam a partir da estação de São Cristóvão, e os ramais Gramacho e Belford Roxo, das estações Bonsucesso e Mercadão de Madureira, respectivamente. Agora, a circulação está normalizada nos dois primeiros, enquanto no ramal Saracuruna, a circulação acontece entre as estações São Cristóvão e Gramacho, além do trecho Gramacho-Saracuruna, e no ramal Belford Roxo, entre as estações São Cristóvão e Belford Roxo.



Por conta da confusão, a Polícia Militar informou que o Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) atuou em apoio à concessionária para tentar conter a multidão que se formou. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que os militares formam uma espécie de barreira na frente da bilheteria para evitar que os usuários acessassem o local.



PM precisou conter multidão que tentava invadir bilheteria após partidas dos trens da Central serem suspensas



Segundo a SuperVia, os usuários estão sendo informados pelos canais de comunicação da concessionária e técnicos atuam para restabelecer o sistema de energia e normalizar a operação de todos os ramais "no menor tempo possível". A mudança na circulação chegou a deixar a estação de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, lotada. Usuários se queixaram nas redes sociais.



"Meu trem saiu da Central por volta das 18h, ficou parado entre a Central e Praça da Bandeira. Não demorou muito ele retornou para a Central e estamos todos aqui sem saber de nada. Pois nada foi comunicado. Uma falta de respeito com o trabalhador! E ainda querem aumentar a passagem", reclamou um passageiro.



"Incrível como a SuperVia funciona! Sem trens na Central do Brasil, mandando o povo se deslocar até São Cristóvão para ir a Santa Cruz. E isso por medo dos manifestantes quebrarem os trens. Aí quem depende, fica no meio dessa palhaçada! 7 reais? Vale nem os 5 que a gente paga!", desabafou outro.