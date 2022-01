Bebê de cinco meses recebe alta após lutar pela vida contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 25/01/2022 20:35

Rio - Após sete dias de muita angústia, o pequeno Miguel, de apenas cinco meses, recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Pronto Socorro Infantil de São Gonçalo no início da tarde desta terça-feira sob aplausos de médicos e enfermeiros. O menino entrou na unidade em estado grave após testar positivo para Covid-19 e a mãe chegou a pensar no pior.



"Ele estava com muita falta de ar. Fui direto para a UPA de Santa Luzia buscar socorro. O médico que me atendeu pediu a transferência dele em caráter de urgência. Fiquei muito abalada. Pensei até em perder meu filho. Chegamos ao pronto socorro e ele foi direto para o CTI. Foram sete dias de muito choro, angústia e preocupação", relata a dona de casa Amanda Cristina Barcelos de Sá, de 26 anos.