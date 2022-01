Ingrid Caroline tem quase 200 mil seguidores no Instagram e ostenta diversas viagens em suas postagens - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/01/2022 20:44

Rio - A estudante de direito Ingrid Caroline Borges Gonçalves, de 20 anos, que foi presa em flagrante por policiais da 14ª DP (Leblon), na segunda-feira (21), ao tentar pagar a estadia em um apartamento alugado por temporada, no Leblon, na Zona Sul do Rio, com um cartão de crédito clonado, usou as redes sociais para se pronunciar. Em uma publicação do Instagram, a jovem soltou uma nota de esclarecimento, onde relatou ter sido vítima de um golpe.



Segundo a nota, a influencer teria sido abordada por uma agência de viagens, que propôs uma parceria de divulgação, onde Ingrid receberia passagens e hospedagens gratuitas ou com descontos. "Com a parceria firmada, a influencer passou a divulgar o grupo, que exigiu todos seus dados pessoais. (...) De forma criminosa, premeditada e ardilosa, o estelionatário ao conquistar a confiança da vítima e estando em posse de todos os deus dados essoais, efetuou a clonagem de um cartão de crédito", diz a nota.



A Polícia Civil chegou até a jovem após ser procurada pela administradora da plataforma de hospedagem, que desconfiou da reserva. Ingrid foi surpreendida no momento em que chegava no apartamento, na Avenida General San Martin, para realizar o check-in. Segundo a distrital, ao ser questionada sobre o seu cartão de crédito, ela acabou confessando que usou um cartão clonado.



Em suas redes sociais, a influencer ostenta fotos viajando por diversos estados, como Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro. A Polícia Civil acredita que ela fazia essas viagens usando cartões clonados.