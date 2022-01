Cidade do Rio tem céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva nesta quarta-feira - Luciola Villela/Agência O Dia

Publicado 26/01/2022 06:13

Rio - A cidade do Rio tem previsão de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva nesta quarta-feira. De acordo com o Alerta Rio, os ventos terão intensidade fraca a moderada (até 51,9 km/h) e as temperaturas seguirão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 20°C e máxima de 37°C.

Uma frente fria chega ao Estado nesta quinta-feira. De acordo com o Alerta Rio, poderá acontecer rajadas de vento moderado a forte (entre 18,5 km/h e 76 km/h) nos períodos da manhã e tarde. Na sexta-feira, a previsão é de pancadas isoladas de chuva moderada a forte a partir da tarde, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 10 mm para toda a cidade. Porém, com característica de pancadas, a chuva poderá passar dos 10 mm em alguns pontos.

No sábado e domingo, após a passagem da frente, o tempo permanecerá instável, com céu com muitas nuvens e chuva fraca a moderada ao longo do dia.