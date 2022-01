Inea iniciou serviços de limpeza nos rios para desassoreá-los e remover lixo - Marcos Porto

Publicado 26/01/2022 07:51 | Atualizado 26/01/2022 08:30

Rio - Cerca de de 150 toneladas de resíduos foram retirados em dois dias de serviços de limpeza e desassoreamento dos rios Salgado e Jacaré, no Jacarezinho, na Zona Norte. As ações, que foram iniciadas na última segunda-feira (24), estão a cargo da Secretaria de Estado do Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), como parte do projeto Cidade Integrada. As intervenções, orçadas em R$ 147 milhões, devem durar até 32 meses.

"Queremos entregar dignidade aos moradores da região, permitir que se sintam confortáveis em suas casas e tenham condições sanitárias de qualidade. O Cidade Integrada representa um novo tempo e queremos que os cidadãos participem dessas ações, construindo um diálogo em conjunto para transformarmos a localidade", diz o governador Cláudio Castro.



Com máquinas no local, técnicos da Secretaria do Ambiente e do Inea começaram a limpeza e desassoreamento dos rios Salgado e Jacaré. Dois caminhões recolheram mais de 150 toneladas de entulhos, resíduos e materiais que obstruem o escoamento natural dos rios, o equivalente a oito caminhões. A ação vai evitar os transbordamentos e enchentes causados pelas fortes chuvas.



Numa segunda etapa de trabalho, que tem previsão de começar no segundo semestre deste ano, o Inea dará continuidade às intervenções na localidade. A nova etapa inclui a canalização do Rio Salgado, urbanização do entorno com a criação de espaços públicos de lazer, calçamento, implantação de ciclovias e pavimentação dos logradouros que margeiam o rio.