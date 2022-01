PMs apreenderam três pistolas e grande quantidade de drogas. - Divulgação/Polícia Militar

PMs apreenderam três pistolas e grande quantidade de drogas. Divulgação/Polícia Militar

Publicado 26/01/2022 08:51

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta quarta-feira (26), uma operação nas comunidades da Vila Ideal e do Lixão, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) atuam com apoio de outros batalhões do 3º Comando de Policiamento de Área (Baixada Fluminense), e prenderam, até o momento, cinco criminosos, além de apreenderem três pistolas, grande quantidade de drogas e um rádio comunicador. A ação segue em andamento.