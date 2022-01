Eduardo Goulart de 10 anos comemora primeira imunização contra covid-19 - Marcos Porto/ Agência O Dia

Eduardo Goulart de 10 anos comemora primeira imunização contra covid-19Marcos Porto/ Agência O Dia

Publicado 26/01/2022 09:34 | Atualizado 26/01/2022 09:49

Rio - Fake news sobre os falsos perigos da vacinação em crianças podem ter atrapalhado a primeira semana da vacinação infantil no Rio. A avaliação é do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que reforça a importância da imunização: a cidade tem 17 crianças internadas, duas em estado grave.



"A gente espera que os pais sejam conscientes e ajudem nessa proteção. A gente tem 17 crianças internadas, duas em estado grave, é um número importante", afirmou Soranz, que esteve durante a manhã no Planetário da Gávea para acompanhar o início da vacinação das crianças de 10 anos.

O secretário afirmou que os pais provavelmente sentiram-se inseguros com uma série fake news lançadas. Por exemplo, uma suspeita de efeito adverso que não tem qualquer relação com a vacina. Soranz reforçou que a vacina é eficiente no mundo inteiro e protege contra as formas graves da covid-19.



"A gente viu na primeira semana uma adesão baixa para as crianças de 11 anos. Alcançamos 60% somente. Toda campanha começa com adesão baixa e cresce ao longo do período. A gente espera que isso aconteça", completou o secretário.



O pequeno Eduardo Goulart, de 10 anos, admite que a vacina "doeu um pouquinho", mas, corajoso, sabe da importância da imunização. O exemplo está em casa: o pai, Luiz Eduardo Gourlart, teve covid três vezes e passou bem por todas elas. Ele tem o esquema vacinal completo.



"Eu vim semana passada, mas adiou. Para mim, a vacinação é crucial. Já devia ter vacinado há mais tempo, o governo demorou para liberar a vacinação. Eu ja tomei as três doses, já tive covid três vezes e nunca tive nenhum efeito e sei que a vacina é fundamental. Até operei um câncer de pulmão, mas não tive nada", reforça Luiz Eduardo. O filho faz coro à importância.



"No início, dá uma tensão. Que agulha! Mas passa rapidinho", diz o pequeno.

A cidade do Rio tem doses para imunizar as crianças até sexta-feira, vez dos meninos e meninas de 8 anos. Para este dia está prevista a chegada de nova remessa de vacina.