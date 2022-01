Paraty adia carnaval por conta do aumento no número de casos de covid-19 - Comunicação Prefeitura de Paraty

Publicado 26/01/2022 10:22 | Atualizado 26/01/2022 11:28

Rio - Depois de registrar aumento do número de casos de covid-19, Paraty suspendeu o carnaval de rua. A decisão foi tomada após uma reunião entre os representantes dos blocos carnavalescos com a Secretaria de Turismo e a prefeitura. A folia na cidade foi remarcada para o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, seguindo o mesmo calendário divulgado pelo Rio de Janeiro

"O adiamento foi definido em razão da pandemia e do aumento dos contágios pela variante ômicron. Será decretado ponto facultativo no dia 22 de abril e a Secretaria de Turismo definirá com os blocos a programação dos desfiles de Carnaval", diz o comunicado da prefeitura.

Até então, a cidade da Costa Verde do Rio era a única na região que não havia alterado a data do evento.

Desde o início da pandemia, Paraty já registrou 5.007 casos de covid-19, sendo que 122 pessoas morreram da doença no município. Atualmente, a cidade já vacinou 66.580 moradores.

Outras cidades também adiaram a folia

Pelo menos 18 cidades do Estado também cancelaram as programações do carnaval de rua para este ano. São elas: São João de Meriti, Volta Redonda, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense; Niterói, São Gonçalo e Maricá, na Região Metropolitana; Arraial do Cabo, Búzios, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Rio das Ostras, Araruama e Saquarema, na Região dos Lagos; e a capital do Rio.