Publicado 26/01/2022 10:12 | Atualizado 26/01/2022 11:48





Os agentes se dirigiram até o local e encontraram cerca de 200 quilos de maconha e skunk escondidos no telhado do galpão. A ação contou com o apoio de policiais do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC). Rio - Uma operação de policias da 35ª DP (Campo Grande) apreendeu cerca de 200 quilos de drogas na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na terça-feira. A ação foi mais uma do programa Cidade Integrada e aconteceu no sexto dia de ocupação da comunidade.Investigadores do setor de inteligência da distrital descobriram que traficantes da comunidade, ligados ao Comando Vermelho (CV), estariam armazenando drogas num galpão abandonado perto do Campo do Abóbora.Os agentes se dirigiram até o local e encontraram cerca de 200 quilos de maconha e skunk escondidos no telhado do galpão. A ação contou com o apoio de policiais do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

"Esse é um trabalho concentrado de Polícia Civil do Rio, onde nosso serviço de inteligência está processando informações e buscando retirar armas e drogas e capturar criminosos que estavam atuando há décadas na comunidade do Jacarezinho. As investigações vão continuar, é um trabalho que não vai parar. Ontem os policiais da 35ª DP receberam essa informação, confirmamos, e eles conseguiram apreender essas drogas, dando um prejuízo considerável na organização criminosa. É o primeiro de muitos trabalhos dessa natureza", declarou o delegado Antenor Lopes, diretor do DGPC.



Em suas redes sociais, o governador Cláudio Castro parabenizou a corporação pela apreensão.



"Quero parabenizar a @PCERJ pela apreensão de 200 quilos de droga no Jacarezinho. Mais um resultado positivo do programa Cidade Integrada. Os agentes localizaram o material entorpecente escondido sob o telhado de um galpão abandonado, perto do Campo do Abóbora", publicou Castro.



Cidade Integrada completa uma semana nesta quarta-feira



A apreensão das drogas no Jacarezinho aconteceu no sexto dia de ocupação da comunidade. Em uma semana de programa, policiais militares e civis combateram atividades criminosas na Muzema, na Zona Oeste do Rio, e na favela da Zona Norte.



De acordo com o Governo do Estado, sem disparar um tiro, as forças de segurança apreenderam mais de 300 quilos de drogas, removeram 27 toneladas de concreto e ferro que obstruíam vias públicas e fizeram 48 prisões.



"A ação das polícias possibilitou as primeiras intervenções urbanas pelos setores da administração para viabilizar o Programa Cidade Integrada concebido para levar desenvolvimento econômico e social às localidades contempladas", disse o governador Cláudio Castro.



Nesta primeira semana de retomada do território por parte do Estado, houve 34 ocorrências de repressão a atividades criminosas do tráfico no caso do Complexo do Jacarezinho e Manguinhos, e de milicianos que exercem influência nas comunidades da Muzema, Morro do Banco, Tijuquinha e Rio das Pedras, na Zona Oeste.