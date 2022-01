Crianças com 10 anos são vacinadas no Planetário da Gávea, nesta quarta-feira (26). Na foto, Lucas Ramos. - Marcos Porto/Agência O Dia

Crianças com 10 anos são vacinadas no Planetário da Gávea, nesta quarta-feira (26). Na foto, Lucas Ramos. Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 26/01/2022 12:44

Rio - Por enquanto, a criançada e seus responsáveis podem ficar despreocupados: a cidade do Rio tem estoque suficiente para manter a vacinação infantil até sexta-feira (28), quando meninas e meninos de 8 anos poderão se imunizados. No mesmo dia está prevista o envio de uma nova remessa, que deve garantir a sequência da campanha. Ao todo, a capital fluminense planeja vacinar cerca de 560 mil crianças entre 5 e 11 anos.

fotogaleria

"A gente recebeu 130 mil doses de vacina pediátrica, entre Pfizer e Coronavac. Com isso, a gente avança no calendário. Já foram vacinadas 45 mil crianças na cidade do Rio (entre as de 11 anos e as com comorbidades ou deficiências)", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, durante visita à vacinação no Planetário da Gávea.

"A gente espera na sexta-feira receber mais doses de vacina do Ministério da Saúde, ainda não temos a quantidade toda para a campanha. E infelizmente, a gente viu nessa semana uma adesão baixa para as crianças de 11 anos. Mas foram os primeiros dias, e toda campanha começa com percentual baixo de adesão e vai crescendo ao longo do período".

Corajosos, meninos e meninas de 10 anos prepararam o braço para receber a vacina contra a covid. Alguns foram além e decidiram encorajar outras crianças. É o caso de Lucas Ramos, que preparou um cartaz colorido com a placa: "Fomos vacinados, viva o SUS". "O meu pedido é que todo mundo venha se vacinar. É importante e evita a morte e que a gente fique doente. E não dói!", avisou o pequeno.

Às vésperas da volta às aulas na rede municipal, marcada para o dia 7 de fevereiro, Dona Vanda Lima comemorou a vacinação do neto Pedro Henrique de Lima, de 10 anos. "Trouxe logo principalmente porque já já começam as aulas. É importante estar protegido até lá". Isabela Pinheiro, da mesma idade, teve a vacina aplicada pelo secretário Soranz. "Dói um pouquinho, mas é só fechar o olho que passa rapidinho".

Nesta quinta-feira (27), crianças de 9 anos ou mais serão vacinadas; na sexta (28) e no sábado (29), crianças de 8 anos ou mais. A partir da semana que vem, o calendário começa a separar três dias para cada idade - sempre o primeiro dia reservado às meninas, o segundo aos meninos, e o terceiro a repescagem. A expectativa é encerrar a campanha no dia 9 de fevereiro, quando crianças de 5 anos serão vacinadas.

Crianças com comorbidade ou deficiência podem se vacinar a qualquer momento, independentemente da idade. Para isso, basta levar um laudo médico comprovando a condição.