Rosimery de Freitas Dario morreu um dia após fazer hidrolipo - Reprodução TV Globo

Publicado 26/01/2022 12:50

Rio - Familiares da empresária Rosimery de Freitas Dario, de 50 anos, que morreu um dia após fazer uma hidrolipo, contaram que ela chegou até o médico Ronald Renti da Rocha, após a filha realizar um procedimento na Clínica Cemear, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com ele. A mulher esteve na unidade na segunda-feira e faleceu na terça. O caso está sendo investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias).

Alcimar Dario, viúvo de Rosemary Dario, morta após procedimento de hidrolipo em clínica de Duque de Caxias Fábio Costa / Agência O DIA

Segundo o empresário Alcimar Dario, marido de Rosimery, a filha do casal, de 28 anos, já havia feito um procedimento na mesma clínica também com Rocha. Ele conta que a jovem chegou a ter uma complicação, mas que o médico deu muita assistência a ela. A atenção do especialista com a filha que cativou a mãe."A minha filha fez um procedimento lá, no final deu um problema também, uma ferida ficou aberta, mas ele deu toda assistência a ela. E minha filha adquiriu confiança nele e minha esposa teve também", disse.Rosimery passou mal após fazer a hidrolipo na região do abdômen e nas coxas. O viúvo afirma que acompanhou a esposa desde a sua chegada na clínica e que estranhou o fato dela ter saído inconsciente, enquanto outras mulheres saiam apenas um pouco zonzas."Acompanhei ela do início ao fim. Já estava agendado o procedimento para 15h e chegamos antes para assinar os papéis, eu também assinei na recepção, e fomos para o médico. Ele conversou com a gente, pediu para ela tirar a roupa para ele fazer o risco no corpo, disse que ela ficaria bonita e nós voltamos para esperar, porque tinha mais umas quatro pessoas para fazer, ela foi a última. Todo mundo que entrava saia na cadeira de rodas mas bem. Minha esposa saiu apagada da clínica, ele disse que estava tudo bem", contou.De acordo com Dário, Rocha confessou que exagerou um pouco na anestesia, mas que ela iria acordar bem no próximo dia. O empresário também desconfiou do tempo do procedimento."O médico disse que ela só estava dormindo e que isso era normal, que ele exagerou um pouquinho na anestesia, então que era normal, que a pressão estava normal. Estranhei o tempo que levou também, achei que estava demorando muito. As mulheres que fizeram na frente dela, ficavam duas, três horas lá. A Rosemary entrou 15h15, mais ou menos, e só saiu 21h30. Disse para levar ela para casa, que ela ia continuar dormindo até umas 9h30, e depois era só seguir os medicamentos pós-operatório e voltar às 15h no dia seguinte para fazer uma drenagem", declarou.