Vítima tentou escapar do ex-marido, mas foi alcançada por ele e agredida - Reprodução

Vítima tentou escapar do ex-marido, mas foi alcançada por ele e agredidaReprodução

Publicado 27/01/2022 11:57

Rio- Foi preso em Nova Friburgo, na região Serrana do Rio, o homem acusado de agredir a ex-mulher, de 42 anos, em via pública, no sábado (22). A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da região chegou a usar as redes sociais para ajudar a localizar Álvaro Menezes. A agressão foi registrada por câmeras de segurança.

A prisão do suspeito ocorreu por volta das 17h30 no Fórum da cidade quando o autor se apresentou ao Juiz Titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que acionou a Deam da região. O agressor foi encaminhado para o sistema prisional. A prisão preventiva do homem havia sido decretada pela Justiça em Nova Friburgo, na segunda-feira.

Nas imagens registradas pelas câmeras, que foram anexadas ao processo, é possível ver o momento que o agressor sai do carro e vai em direção ao veículo da ex-companheira e tenta quebrar o para-brisa do veículo. A vítima dá a marcha à ré, mas o agressor consegue tirá-la do carro. Ela cai no chão, se levanta e tenta correr. O homem corre atrás dela e, quando a alcança, começa as agressões. Álvaro usou um simulacro de arma de fogo para ameaçá-la de morte.

O crime aconteceu no bairro Olaria. A mulher foi atendida em uma unidade hospitalar no dia das agressões e foi liberada. De acordo com a polícia, a motivação das agressões seria o fato dele não aceitar o término do relacionamento.

Álvaro Menezes vai responder pelos crimes de de lesão corporal, injúria, dano e ameaça na forma da Lei Maria da Penha.