Os agentes da 35ª DP (Campo Grande) encontraram as drogas escondidas no telhado de um galpão, no Jacarezinho - Marcos Porto / Agência O DIA

Publicado 26/01/2022 14:29

Rio - A Polícia Civil informou que a carga de cerca de 200 quilos maconha e skunk apreendidas na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na na tarde de terça-feira, causaram um prejuízo de mais de R$ 700 mil ao tráfico de drogas. O material foi apresentado no final da manhã desta quarta-feira, na Cidade da Polícia. A ação foi mais uma do programa Cidade Integrada e aconteceu no sexto dia de ocupação da comunidade.Investigadores do setor de inteligência da 35ª DP (Campo Grande) descobriram que traficantes da comunidade, ligados à facção Comando Vermelho (CV), estariam armazenando drogas num galpão abandonado perto do Campo do Abóbora.

Algumas drogas que já estavam embaladas para a venda continham a descrição "Amendoeira" Marcos Porto / Agência O DIA

Diretor do DGPC, delegado Antenor Lopes contou que a carga de drogas estava avaliada em R$ 700 mil Marcos Porto / Agência O DIA

Os agentes se dirigiram até o local e encontraram cerca de 200 quilos de maconha e skunk escondidos no telhado do galpão. Algumas drogas que já estavam embaladas para a venda continham a inscrição "amendoeira".A ação contou com o apoio de policiais do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC). O diretor do DGPC, delegado Antenor Lopes, informou que operação como essa irão continuar."Essa ação gerou um prejuízo de cerca de R$ 700 mil para a organização criminosa. Esse é um trabalho concentrado de Polícia Civil do Rio, onde nosso serviço de inteligência está processando informações e buscando retirar armas e drogas e capturar criminosos que estavam atuando há décadas na comunidade do Jacarezinho. As investigações vão continuar, é um trabalho que não vai parar. Ontem os policiais da 35ª DP receberam essa informação, confirmamos, e eles conseguiram apreender essas drogas, dando um prejuízo considerável na organização criminosa. É o primeiro de muitos trabalhos dessa natureza", declarou o delegado Antenor Lopes, diretor do DGPC.A apreensão das drogas no Jacarezinho aconteceu no sexto dia de ocupação da comunidade. Em uma semana de programa, policiais militares e civis combateram atividades criminosas na Muzema, na Zona Oeste do Rio, e na favela da Zona Norte.De acordo com o Governo do Estado, sem disparar um tiro, as forças de segurança apreenderam mais de 300 quilos de drogas, removeram 27 toneladas de concreto e ferro que obstruíam vias públicas e fizeram 48 prisões."A ação das polícias possibilitou as primeiras intervenções urbanas pelos setores da administração para viabilizar o Programa Cidade Integrada concebido para levar desenvolvimento econômico e social às localidades contempladas", disse o governador Cláudio Castro.Nesta primeira semana de retomada do território por parte do Estado, houve 34 ocorrências de repressão a atividades criminosas do tráfico no caso do Complexo do Jacarezinho e Manguinhos, e de milicianos que exercem influência nas comunidades da Muzema, Morro do Banco, Tijuquinha e Rio das Pedras, na Zona Oeste.